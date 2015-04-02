Обнаружен второй "черный ящик" разбившегося в Альпах A320

Фото: M24.ru

Спасатели обнаружили второй "черный ящик" самолета Airbus A320, разбившегося на юго-востоке Франции 24 марта, сообщил прокурор города Марселя Брис Робен.

По его словам, второй ящик содержит записи параметров полета – высоту и скорость самолета, а также данные о работе его систем, пишет ТАСС. Вероятно, второй регистратор сильно пострадал – ранее от него был найден лишь помятый стальной корпус без электронной записывающей аппаратуры.

Первый "черный ящик" был обнаружен на месте катастрофы во Французских Альпах вскоре после крушения лайнера. Там были записаны переговоры пилотов. Расшифровка бортового регистратора указывает на то, что катастрофа A320 стала результатом умышленных действий второго пилота – гражданина Германии Андреаса Лубица.

В частности, на записи слышно, как Любиц нажимал на кнопки мониторинговой системы, чтобы самолет начал снижаться. Командира воздушного судна в этот момент в кабине не было. Кроме того, на записи слышно дыхание второго пилота, который был жив до момента крушения.

Следователи считают, что второй пилот запер кабину, чтобы не пустит обратно вышедшего командира экипажа, и начала снижение, после чего самолет врезался в гору.

Напомним, самолет Airbus A320 потерпел крушение на юге Франции 24 марта, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. В авиакатастрофе погибли 150 человек – все, кто находился в самолете.