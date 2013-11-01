Власти Москвы нашли нарушения при оценке городского имущества

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент городского имущества Москвы совместно с полицией выявил нарушения при оценке городской недвижимости. По подозрению в этом уже задержаны некоторые госслужащие и работники оценочной компании.

По сообщению информационного центра столичного правительства, представители оценочной компании Penny Lane Realty, работающей с департаментом городского имущества, завышали стоимость помещений, планируемых к выкупу субъектами малого бизнеса.

При этом нечистые на руку менеджеры фирмы предлагали за вознаграждение снизить первоначально названную стоимость до уровня рыночной.

Как заявил глава ведомства Владимир Ефимов, "недобросовестность оценщиков мы рассматриваем как серьезное препятствие для развития столичного бизнеса, поэтому совместно с правоохранительными органами инициировали тщательную проверку поступающих жалоб".

Ранее департамент городского имущества Москвы неоднократно обращался к предпринимателям с призывом сообщать на "горячую линию" о любых попытках со стороны оценочных компаний "договориться".

Столичные власти считают, что закон о преимущественном праве выкупа арендуемых помещений представителями малого и среднего бизнеса стала плацдармом для нечистых на руку оценщиков.