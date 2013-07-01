Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 11:08

Происшествия

Военнослужащая подозревается в незаконном получении социальных выплат

Фото: ИТАР-ТАСС

Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении военнослужащей одной из подмосковных частей. Прапорщик Екатерина Елесина подозревается в незаконном получении выплат за фиктивную аренду квартиры.

Согласно материалам следствия, Елесина предоставила в финансово-экономический отдел части поддельный договор об аренде квартиры в Москве. Согласно документу, ей положена компенсация за съем жилья, но фактически она проживала в Домодедово.

В течение двух лет прапорщик незаконно получала выплаты, государству был причинен ужерб на сумму в 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат", в войсковой части изъяты финансово-отчетные документы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

следствие уголовные дела военнослужащие мошенничества мо

