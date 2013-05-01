Частная фирма получила почти 15,5 млн рублей за плохой ремонт домов

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители установили факт мошенничества с ремонтом ветхих крыш и фасадов домов на северо-западе Москвы. За работы, которые не были выполнены в должном объеме, столичный департамент финансов перечислил частной фирме почти 15,5 миллионов рублей.

По материалам следствия, в июле 2011 года Управление жилищно-дорожного хозяйства СЗАО заключило с частной компанией государственный контракт на выполнение работ по ремонту аварийных крыш жилых домов и обрушающихся элементов фасада.

Проверка, проведенная комиссией столичного Контрольного комитета, показала, что фирма свои обязанности исполнила некачественно. Был использован дешевый стройматериал, а в некоторых домах работы не производились, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выявленные нарушения до сих пор не устранены. При этом в конце сентября руководство УЖДХ компании-подрядчика подписало акты о приемке выполненных работ, после чего в конце ноября того же года департамент финансов Москвы перечислил почти 15,5 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".