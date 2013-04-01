Форма поиска по сайту

01 апреля 2013, 20:43

Происшествия

За хранение наркотиков в Москве задержан участковый

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала участкового по району Ново-Переделкино за хранение амфетамина общей массой около десяти граммов.

"Главным управлением МВД России по городу Москве проводится служебная проверка по факту задержания 31 марта 25-летнего участкового уполномоченного отдела МВД по району Ново-Переделкино по подозрению в хранении наркотических средств", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

По результатам проверки участковый будет уволен из органов внутренних дел, а в отношении его руководителей будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

Кроме того, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

