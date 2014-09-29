Возле строящегося храма на Алтуфьевском шоссе разобьют сквер

Фото: M24.ru

На Алтуфьевском шоссе возле строящегося храма в честь Торжества православия планируют обустроить сквер. Инициативу, с которой выступил приход храма, поддержал куратор программы строительства храмов в городе Владимир Ресин.

"Это не только красиво и символично, но и очень полезно для города. Создание парков становится доброй традицией", - приводит слова Ресина пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Он отметил, что храм по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 77 будет рассчитан на 500 прихожан. Он строится по индивидуальному проекту, в традициях новгородско-псковского зодчества, и возводится силами самого прихода.

Новгородско-Псковская архитектура относится к концу XII – XVI векам. Она отличается простотой форм и материалов. При строительстве храмов зодчие использовали камень и кирпич. При этом внутренние стены и своды храмов украшали фресковой росписью.

Сейчас здесь уже работают временная часовня и нижний храм. Основные строительно-монтажные работы и установку купола с крестом планируется завершить в марте 2015 года.

Программа "200 храмов"

Программа строительства "200 храмов" действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках программы ранее были отведены конкретные участки земли под 208 часовень. Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.