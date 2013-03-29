Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 марта 2013, 23:41

Безопасность

В Подмосковье задержали фальшивую "скорую"

Фото: ИТАР-ТАСС

Фальшивая "скорая помощь", которая числилась в розыске по подозрению в оставлении места аварии, задержана сотрудниками ГИБДД в подмосковном городе Щелково.

"На пересечении Комсомольской и Садовой улиц в городе Щелково сотрудники ДПС остановили микроавтобус Volkswagen Transporter с нанесенными на кузове специальными цветографическими схемами, установленными для машин скорой медицинской помощи, который числился в розыске по подозрению в оставлении места ДТП", – сообщила телеканалу "Москва 24" и.о. начальника отдела пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Мария Соленова.

Она отметила, что водитель и пассажир были одеты в форму медицинских работников. При этом у них отсутствовали документы на транспорт и удостоверяющие личность.

Нарушители были доставлены в территориальный ОВД. По данному факту проходит проверка.

скорая помощь следствие задержания Щелково мо

Главное

