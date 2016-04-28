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28 апреля 2016, 00:26

Происшествия

Два работника "скорой помощи" пострадали в результате ДТП

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На севере столицы произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи", два человека пострадали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Около 23:30 на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Дубнинская иномарка врезалась в машину "скорой помощи". По предварительным данным, водитель "скорой помощи" и фельдшер получили травмы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, правоохранительных органов и медики. Обстоятельства столкновения выясняются.

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