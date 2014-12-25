Водителей просят уступать дорогу машинам скорой помощи

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Автомобилистов просят уступать дорогу машинам скорой помощи. Снегопад значительно осложнил работу городской неотложной помощи, сообщил М24.ru сотрудник Московской станции скорой помощи.

По его словам, с наибольшими затруднениями на дорогах медики столкнулись в центре города, а также в Новой Москве. По данным ТАCC, время ожидания скорой помощи в среднем увеличилось на 2 минуты - до 15-16 минут.

Напомним, сильный снегопад начался в Москве утром 25 декабря. За день в столице выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только к вечеру пятницы, 26 декабря.

Загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Городские службы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что по состоянию на 21.00 движение в сторону центра осложнено по Волгоградскому проспекту, Профсоюзной улице, Волоколамскому, Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. В сторону области снижены скорости по основным магистралям, за исключением Можайского, Рублевского и Алтуфьевского шоссе.