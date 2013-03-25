Сотрудник Генпрокуратуры ранен в дорожном конфликте в Москве

В результате дорожного конфликта на юго-западе столицы был ранен сотрудник Генпрокуратуры. Он был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Как сообщает Следственный комитет, поздно вечером в воскресенье, 24 марта, на улице Теплый Стан у дома №10 произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобилей "Мерседес" и "Хендай". Водитель "Мерседеса" вышел из машины и несколько раз ударил находившегося в "Хендай" сотрудника Генпрокуратуры.

В результате драки пострадавший был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящий момент проводятся мероприятия по задержанию второго участника потасовки.