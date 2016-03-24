В работе скорой помощи, ошибочно признавшей женщину мертвой, выявили нарушения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в деятельности бригады скорой помощи, сотрудники которой ошибочно констатировали смерть пострадавшей в ДТП на МКАД женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, медработники нарушили права пациентки на получение качественной медицинской помощи: не был соблюден порядок оказания скорой медицинской помощи, не адекватно оценено состояние пострадавшей, а также не применены необходимые лечебные и реанимационные мероприятия.

По результатам проверки Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова предписано устранить все выявленные недостатки и предпринять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем. Материалы проверок переданы в управление Следственного комитета по Москве и в министерство здравоохранения.

Напомним, 18 февраля женщину сбил сотрудник полиции – водитель 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене. Женщина, оказавшаяся в левом ряду на внутренней стороне дороги, попала под колеса автомобиля. От полученных травм она потеряла сознание.

Прибывшие на место ДТП врачи диагностировали смерть женщины, однако спустя некоторое время та пришла в себя. Пострадавшую госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии, однако позже она скончалась в реанимации. Выезжавшую на место аварии бригаду скорой помощи уволили в полном составе за непрофессиональные действия.