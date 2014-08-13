Трехлетняя девочка выпала из окна 10-го этажа на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы трехлетняя девочка выпала из окна жилого дома и разбилась насмерть, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняет "Интерфакс", ЧП произошло вечером 12 августа на улице Академика Бочвара. Там из окна 10-го этажа по неосторожности выпал ребенок. Он скончался от травм в машине "скорой помощи".

При этом очевидцы видели в окне двоих детей, которые там находились в отсутствие родителей.

Правоохранители отмечают, что основные причины подобных инцидентов - противомоскитная сетка на окнах, не выдерживающая вес ребенка, и невнимательность родителей, которые не присматривают за детьми.