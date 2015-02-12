Для скорой помощи столицы купят два вертолета

Для станции скорой помощи Москвы приобретут два вертолета

Для службы неотложной помощи в этом году приобретут два новых вертолета. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главврача станции скорой медпомощи имени Пучкова Николая Плавунова.

Такое решение приняли в рамках пилотного проекта совместно с научно-практическим центром экстренной медицинской помощи, который стартовал в начале февраля.

Сейчас в распоряжении службы уже есть один вертолет. Но он, по словам руководителя, вылетает только на сложные ДТП в Новую Москву. Впредь санитарную авиацию будут направлять и к пациентам с инфарктами и инсультами. Это позволит быстрее их госпитализировать в сосудистые центры.

Напомним, в Москве создадут международный медицинский кластер, который поднимет уровень медобслуживания на качественно новый уровень.

Медицинский кластер (объединение) включит в себя больничный комплекс, реабилитационные центры, центр клинических исследований, а также мединститут и центр повышения квалификации.

По словам главы ведомства Владимира Ефимова, город сможет по упрощенной системе привлекать к работе в сфере здравоохранения иностранные медицинские компании.

Цель проекта – обеспечить граждан современным технологичным центром, где можно получить профессиональную диагностику и медицинскую помощь. "Создание медицинского кластера позволит предоставить российскому обществу качественные услуги", – подчеркнул Ефимов.

Кластер разместят в Сколкове. Планируется организация четырех ключевых направлений: клиническо-диагностическое, реабилитационное, научное и учебное.