10 апреля 2013, 11:24

Безопасность

Минздрав разработал единый порядок оказания скорой помощи

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект порядка оказания скорой помощи. В нем собраны разрозненные нормативные документы и требования, которые станут обязательными к исполнению на всей территории страны, сообщает министерство здравоохранения РФ.

Согласно документу, сотрудники обязаны помогать каждому пациенту, в том числе гражданам других стран и людям, не имеющим ОМС. А в медицинской бригаде должно состоять не менее двух работников.

Станции или отделения скорой должны располагаться в пределах 20-минутной транспортной доступности от любой точки прикрепленного участка. При этом необходимо учитывать состояние транспортной сети и интенсивность движения, численность и плотность населения, а также протяженность населенного пункта и особенности застройки.

Главным нововведением документа стало понятие авиамедицинской бригады. Авторы сформировали особые требования к оснащению медицинских самолетов. Проект также содержит стандарты оснащения отделений скорой и правила проведения медицинской эвакуации.

