Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Две столичные школы эвакуированы из-за угрозы взрыва. Неизвестный злоумышленник позвонил в полицию и рассказал о якобы заложенных в зданиях бомбах, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет об учебных заведениях на улицах Ташкентской и Молдагуловой. На месте работают кинологи. Предположительно, в правоохранительные органы звонил подросток, его личность выясняется.

Напомним, в конце апреля после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали школу на северо-востоке Москвы. В общей сложности из школы №1482 на улице Заповедная вывели 630 учащихся и персонал.

Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Отметим, что 12 февраля из-за сообщения о пожаре эвакуировали школу на юго-западе Москвы. Детей вывели из учебного заведения на Ломоносовском проспекте. Это произошло из-за ложного срабатывания системы пожаротушения.

"Телефонным террористам" грозит крупный штраф. Если они несовершеннолетние, то отвечать придется родителям.