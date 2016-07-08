На станции Таганско-Краснопресненской линии направили бригады медиков

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На станции Таганско-Краснопресненской линии метро направили медицинские бригады. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Так, четыре бригады Центра экстренной медицинской помощи и семь бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи были отправлены на станции "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект", "Выхино", "Кузьминки" и "Текстильщики".

За время дежурства врачи обработали одно обращение, медицинская помощь была оказана на месте.

После пожара на станции "Выхино" запустили 270 автобусов

На станции "Выхино" около 5:20 утра произошло возгорание в служебном помещении. По предварительным данным, горел утеплитель. Для тушения пожара была приостановлена подача напряжения на контактный рельс. Движения поездов не было от станции "Котельники" до "Текстильщиков" в обоих направлениях.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пожар в 6:17. Эвакуация людей не потребовалась. Движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено в 8:57, однако поезда следуют с увеличенным интервалом. Полностью наладить работу линии планируют до конца дня. Для пассажиров запущены маршруты автобусов "М" с остановками у всех станций закрытого участка.