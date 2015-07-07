СК проводит проверку по факту смерти пациента "скорой помощи"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 58-летнего мужчины, упавшего с каталки "скорой помощи", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина скончался после падения с каталки во время перемещения его в машину "скорой помощи".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в результате чего будет принято процессуальное решение.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичка скончалась после инъекции обезболивающего препарата "Ультракаин" в кабинете стоматолога.

Женщина обратилась в платную стоматологическую клинику на Мичуринском проспекте, чтобы удалить зуб. После того, как ей сделали обезболивающий укол, женщина почувствовала себя плохо. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, однако пациентка скончалась еще до приезда врачей.