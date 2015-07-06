Пострадавшую при теракте в Тунисе москвичку доставили в НИИ Склифосовского

Пострадавшая в теракте москвичка доставлена в НИИ имени Склифосовского

Жительницу Москвы, пострадавшую при теракте в Тунисе, доставили в НИИ им. Склифосовского, сообщает телеканал "Москва 24".

Женщина получила несколько огнестрельных ранений. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

"Состояние пациентки оценивается как средней тяжести. Какого-либо оперативного вмешательства пока не планируется – все, что нужно было сделать срочно, ей сделали на месте", – сказал руководитель отделения сочетанной и множественной травмы НИИ Павел Иванов.

Напомним, 26 июня гостиничный пляж в Порт Эль-Кантауи, расположенный в пригороде курортного города Сус, атаковали несколько террористов. Они начали стрельбу по туристам из двух отелей. Во время теракта москвичка Екатерине Хоменко получила три огнестрельных ранения, а ее мать скончалась на месте.

Один из террористов был застрелен на месте полицией Туниса, всех остальных задержали. В результате теракта убиты 38 человек, около 40 получили ранения.