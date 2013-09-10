Как рассказывать истории, сказки и мифы

Фото: ИТАР-ТАСС

11 сентября в Мастерской сторителлинга Центра имени Мейерхольда состоится встреча на тему "Искусство рассказывать истории, сказки и мифы". На вечере артисты А. Розин и И.Барабанов расскажут "Страшную месть" Николая Гоголя. M24.ru проведет онлайн трансляцию мероприятия.

Чтение пройдет в рамках программы Молодежного театрального форума-фестиваля "Артмиграция", который будет идти до 15 сентября в "Боярских палатах" и в Театральном центре "На Страстном". На проекте свои работы представят начинающие режиссеры – выпускники столичных вузов.

Также в фестивале примут участие региональные театры, в репертуарах которых присутствуют спектакли режиссеров, закончивших московские и питерские театральные вузы.

Начало трансляции - в 22:00.