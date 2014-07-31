Сотрудники ФСКН получили 17,5 лет на двоих за взятку в 800 тыс. рублей

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Двое бывших сотрудников ФСКН получили 9 и 8,7 лет колонии за взятку в размере 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Осенью 2012 года старший лейтенант и подполковник ведомства проводили проверку в отношении фирмы, занимающейся поставками химических веществ. Сотрудники ФСКН обнаружили в компании нарушения правил оборота наркотических веществ и предложили за 800 тысяч рублей закрыть дело.

Зимой того же года фигурантов задержали. Помимо лишения свободы в колонии строгого режима, суд назначил им штраф в 60-кратном размере взятки – 42 миллиона рублей.

Кроме того, суд лишил экс-сотрудников ФСКН званий и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.