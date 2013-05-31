Не уступившие дорогу "скорой" водители заплатят 5 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют ужесточить наказание для водителей, которые не уступают дорогу карете "скорой помощи".

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на заммэра Москвы по социальным вопросам Леонида Печатникова, штрафы с сегодняшних 300-500 рублей поднимутся до пяти тысяч. Собранные деньги будут направлены на развитие "скорой".

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебникова поддержала инициативу столичных властей. "Я считаю, это правильно. 5 тысяч рублей – нормальная сумма для такого наказания", - сказала она M24.ru.

Однако повышение штрафов может не найти поддержку у автомобилистов. Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что "наказание рублем" неактуально, когда предусмотрено лишение прав.

"Когда водитель не уступает дорогу автомобилям с включенными спецсигналами, за это надо лишать прав, а в повышении штрафа нет смысла", - заявил он.

Кроме того, все машины скорой помощи будут оборудованы видеорегистраторами, данные о нарушителях с которых будут отправляться в ГИБДД в автоматическом режиме.