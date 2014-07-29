Штраф за подкуп полицейского превысил взятку в 30 раз

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В Электростали суд оштрафовал мужчину на 900 тысяч рублей за попытку дать полицейскому взятку в 30 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Житель Москвы предложил начальнику специального приемника управления МВД России по городскому округу Электросталь взятку за освобождение своего знакомого. Последний является гражданином Киргизии и был задержан за нарушение миграционного законодательства.

В итоге москвича задержали при передаче денег. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке, однако Московский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения.