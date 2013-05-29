Московских застройщиков оштрафовали более чем на 8 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

За минувшие три недели Стройкомплекс Москвы провел 756 проверок объектов строительства, на которых было выявлено 970 нарушений.

В ходе проверок были выписаны штрафы на сумму более 8 миллионов рублей. Кроме того, были выданы предписания об устранении нарушений и оформлены протоколы.

"По содержанию строительных площадок выявлено 389 нарушений по складированию стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования, 243 – по уборке пятиметровых зон, внутриплощадочных дорог и проходов; 113 – по ограждениям", – сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Кроме того, в ходе проверок было выявлено 225 случаев несоблюдения требований безопасности. "По технике безопасности выявлено 99 нарушений по применению средств индивидуальной защиты и 126 нарушений по применению средств коллективной защиты", – отмечается в тексте.