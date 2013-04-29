Машины с иностранными номерами будут штрафовать наравне со всеми

ГИБДД будет штрафовать машины с иностранными номерами

МВД и Федеральная таможенная служба готовят поправки в законодательство, которые позволят эффективнее бороться с водителями-нарушителями с иностранными номерами. На сегодняшний день они зачастую просто не получают уведомлений о нарушениях, так как зарегистрированные за границей автомобильные номера не распознаются видеофиксаторами.

Чтобы ужесточить контроль за поголовным соблюдением ПДД, власти собираются сформировать отдельную базу автомобилей, пересекающих границу.

Таким образом полиция сможет распознать нарушителя, даже если его авто зарегистрировано в другой стране. Это особенно актуально для Москвы, где с каждым годом растет количество машин с иностранными номерами. Их владельцы знают о своей невидимости для камер, поэтому ездят по столичным дорогам с любой скоростью и выезжают на выделенные полосы.