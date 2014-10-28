Штрафы за попрошайничество планируют увеличить до конца года

Фото: M24.ru

Московская городская Дума планирует увеличить штрафы за попрошайничество до конца 2014 года, передает Агентство "Москва".

Как добавил председатель комиссии по законодательству, регламенту и процедурам Александр Семенников, "ввести штрафы за попрошайничество на территории метрополитена до нового года будет реально".

При этом депутат отметил, что власти не планируют определять места, в которых разрешено просить подаяние.

Отметим, что ранее профильная комиссия МГД рассмотрела обращение столичного главка МВД об увеличении штрафов за попрошайничество до пяти тысяч рублей.

Сейчас в городском Административном кодексе есть только статья 3.8 "Приставание к гражданам в общественных местах", согласно которой навязчивые действия "в целях попрошайничества" караются штрафом от 100 до 500 рублей, однако это не распространяется на тех, кто просто просит милостыню. Главк предлагает дополнить эту статью словами "занятие попрошайничеством", а штрафы за такую деятельность увеличить до пяти тысяч рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что с инициативой об увеличении штрафов за попрошайничество в подземке выступило УВД на Московском метрополитене. Пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев сообщил M24.ru, что ведомство предложило штрафовать попрошаек, ведущих в метро "бизнес", а людей, которые действительно нуждаются в помощи, – направлять в учреждения социальной защиты.

Кроме того, столичные полицейские выступили с предложением ужесточить наказание за попрошайничество с участием малолетних детей. Максимальное наказание, которое грозит им сейчас, – административный штраф в размере 500 рублей, правоохранители же хотят ввести уголовную ответственность. В настоящее время судить попрошаек по УК могут только в том случае, если ребенок сам может дать показания.

Эксперты говорят, что максимальное наказание должно быть не меньше шести лет колонии.