В субботу, 28 сентября, в столичном аэропорту Домодедово с рейса Москва - Анталья сняли нетрезвую пассажирку. По словам очевидцев, гражданка начала ругаться с экипажем и другими пассажирами.
Командир судна принял решение высадить несостоявшуюся отдыхающую. Свою вину устроившаяся дебош пассажирка признала уже после того, как покинула борт самолета - в отделении полиции. Гражданка затем выплатила положенный штраф.