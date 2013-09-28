Форма поиска по сайту

28 сентября 2013, 18:03

Безопасность

С рейса Москва - Анталья сняли нетрезвую пассажирку

В Домодедово с рейса Москва-Анталья сняли нетрезвую пассажирку

В субботу, 28 сентября, в столичном аэропорту Домодедово с рейса Москва - Анталья сняли нетрезвую пассажирку. По словам очевидцев, гражданка начала ругаться с экипажем и другими пассажирами.

Командир судна принял решение высадить несостоявшуюся отдыхающую. Свою вину устроившаяся дебош пассажирка признала уже после того, как покинула борт самолета - в отделении полиции. Гражданка затем выплатила положенный штраф.

штрафы Домодедово самолеты авиадебоширы чп

