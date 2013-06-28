Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня 2013, 16:03

Безопасность

Ловить "зацеперов" полиции помогают горожане

Полиция ловит "зацеперов" благодаря ответстенным гражданам

В Москве по звонкам очевидцев проходят рейды на самых популярных среди "зацеперов" направлениях. Подробности рассказала в эфире "Москва FM" начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД по ЦФО Елена Коренкова.

"Благодаря гражданам, которые с человеческими чувствами относятся к жизни подростков и отзваниваются по телефону "02", мы устанавливаем те места, где наиболее часто катаются "зацеперы". Станция "Лось" является для них первой точкой обучения, поэтому на Ярославском направлении проходят самые активные рейды", – сообщила Коренкова.

Зацепинг – это безбилетный проезд с внешней стороны поезда, в последнее время получивший большое развитие среди молодежи Москвы и Подмосковья. Экстремальные развлечения подростков часто заканчиваются трагически. Это приводит к заторам на линиях, а также негативно сказывается на психологии пассажиров и работников общественного транспорта.

Ссылки по теме


Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку транспорта на обнаружение нарушителей как в дневное время, когда "пробующие зацеперы" обычно едут из школы, так и в вечернее, а также в выходные дни.

Ранее депутаты Госдумы предложили поднять штраф для "зацеперов" в 50 раз. Поправки в кодекс об административных правонарушениях подготовил зампред комитета по транспорту Александр Старовойтов.

штрафы наземный транспорт рейды зацеперы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика