Ловить "зацеперов" полиции помогают горожане

Полиция ловит "зацеперов" благодаря ответстенным гражданам

В Москве по звонкам очевидцев проходят рейды на самых популярных среди "зацеперов" направлениях. Подробности рассказала в эфире "Москва FM" начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД по ЦФО Елена Коренкова.

"Благодаря гражданам, которые с человеческими чувствами относятся к жизни подростков и отзваниваются по телефону "02", мы устанавливаем те места, где наиболее часто катаются "зацеперы". Станция "Лось" является для них первой точкой обучения, поэтому на Ярославском направлении проходят самые активные рейды", – сообщила Коренкова.

Зацепинг – это безбилетный проезд с внешней стороны поезда, в последнее время получивший большое развитие среди молодежи Москвы и Подмосковья. Экстремальные развлечения подростков часто заканчиваются трагически. Это приводит к заторам на линиях, а также негативно сказывается на психологии пассажиров и работников общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку транспорта на обнаружение нарушителей как в дневное время, когда "пробующие зацеперы" обычно едут из школы, так и в вечернее, а также в выходные дни.

Ранее депутаты Госдумы предложили поднять штраф для "зацеперов" в 50 раз. Поправки в кодекс об административных правонарушениях подготовил зампред комитета по транспорту Александр Старовойтов.