28 марта 2014, 09:23

Мосгосстройнадзор за зиму нашел тысячу нарушений на стройплощадках

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгосстройнадзор за минувшую зиму нашел больше тысячи нарушений на стройплощадках, компании были оштрафованы на 6,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 224 объектах не были очищены от снега кровли, на 218 не убирали снег из пятиметровых зон, прилегающих к площадкам; на 378 объектах не был убран снег из внутриплощадочных проездов и проходов.

Кроме того, на 276 объектах не обработали пятиметровые зоны, проезды и проходы гранитным щебнем и реагентами.

При этом в Мосгосстройнадзоре отмечают, что на 246 объектах нарушения устранили в ходе проверки, а на 850 – в сроки, указанные в предписании.

штрафы нарушения стройплощадки

