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Москва 24

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Город

26 декабря 2014, 00:01

У автобусных перевозчиков хотят отбирать маршруты за неоплаченные штрафы

штрафы транспорт наземный транспорт автобусы водители пассажиры трафик КоАП пассажирские перевозки

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Москва не допустит на свою территорию автобусных перевозчиков, не оплачивающих вовремя административные штрафы. Об этом M24.ru рассказали в транспортном комплексе города. Соответствующий проект постановления мэрии уже подготовлен. Причиной отзыва маршрута могут стать неоплаченные штрафы за пьяных водителей и шоферов-иностранцев без российских прав, фальшивые госномера, отсутствие тахографов, схемы движения в салоне автобуса.

Перевозчик может лишиться маршрута, если не оплатил штрафы по 16 статьям федерального и московского Административных кодексов, которые касаются нарушений в области транспортных услуг. Напомним, что на обжалование штрафа дается 10 дней, еще 60 - на оплату. После этого нарушитель становится должником, а его штраф направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Московские власти хотят аннулировать маршруты перевозчиков, если те не оплатят штрафы, к примеру, за водителя, который ехал в состоянии алкогольного опьянения (100 тысяч рублей), не прошел медосмотр или не имеет российских водительских прав (50 тысяч). Откажут в согласовании маршрута и в случае, если компания не застраховала гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров и не заплатила денежное наказание за это. К слову, штраф в таком случае может достигнуть 1 миллиона рублей.

Не смогут попасть в столицу и перевозчики, которые не заплатили штрафы за автобусы с поддельными номерами, или не оборудованные тахографами, или не прошедшие техосмотр. Наказание также может грозить компаниям, на чьих машинах нет опознавательных знаков, а в салоне – схемы маршрута и остановок. Согласно статье 10.8 КоАП Москвы, перевозка пассажиров "с нарушением требований к оборудованию транспортного средства отличительными знаками и информационному обеспечению пассажиров" карается штрафом в размере 500-1000 рублей для водителя и 500-1500 рублей для компании. Причиной отказа в доступе в Москву также могут быть неоплаченные штрафы за пассажирские перевозки по несогласованным маршрутам, нарушение требований безопасности, посадка и высадка пассажиров в неположенном месте.

К слову, межрегиональных перевозчиков планируют лишать маршрутов не только за неоплаченные штрафы. Согласно проекту постановления, маршруты можно также отозвать у компании, которая отправляет автобусы из несогласованных пунктов.

По данным Московского транспортного союза, в столице согласовано порядка 600 межрегиональных автобусных маршрутов, это несколько десятков компаний. Ежедневно в Москву прибывает более 3 тысяч междугородних и международных автобусов. Они перевозят свыше 100 тысяч пассажиров. Однако 60% из них до сих пор работают нелегально. Власти решают эту проблему. В первой половине 2014 года более 400 автобусов, которые выходили в нелегальные рейсы, были отправлены на спецстоянки. Надзор за пассажирскими перевозками осуществляет ГКУ "Организатор перевозок".


Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников полагает, что сегодня есть проблема с регулированием межрегиональных автобусных перевозок. Например, Казань может согласовать маршрут в столицу, а Москва - отказать. "Непонятно, что перевозчику делать в такой ситуации, - пояснил Свешников. - Вопрос организации межсубъектных маршрутов нужно решать на федеральном уровне", - сказал Свешников.

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Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков поддержал недопуск перевозчиков в регион за неоплаченные штрафы.

"Полулегальные серые междугородние автобусные перевозки – большая проблема для Москвы. Чтобы заставить бизнес отправлять водителей на предрейсовые медосмотры и содержать автобусы в надлежащем состоянии, нужны комплексные меры. С одной стороны – карающие мероприятия. С другой стороны, нужно привлекать перевозчиков к легальной работе. Для этого надо разработать новую концепцию развития автовокзалов", - отметил Янков.

София Сарджвеладзе

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