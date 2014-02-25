Неплательщиков штрафов за нарушения ПДД не выпустят за границу

Фото: ИТАР-ТАСС

Неплательщиков штрафов за нарушения ПДД е выпустят за границу. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Меры будут приняты в отношении наиболее злостных нарушителей правил, которые представляют опасность на дорогах и по чьей виде происходят ДТП с тяжкими последствиями.

Как передает ИТАР-ТАСС , к ним относятся, в частности, лица, имеющие сумму задолженности по штрафам свыше 10 тысяч рублей или имеющие более десяти неуплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что к нарушителям также будут применены административный арест и обязательные работы.

Добавим, согласно новым правилам, запрет на выезд из РФ распространяется только на человека, не оплатившего сумму более 10 тысяч рублей. При этом речь о деньгах, которые гражданин не внес в государственную казну в установленные законом сроки.