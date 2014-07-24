Владельцы пропавшей таксы отобрали ее у новой хозяйки через суд

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Жительнице Архангельска, нашедшей сбежавшую от хозяев таксу, пришлось вернуть животное под угрозой штрафа, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

По данным ведомства, женщина подобрала животное на улице, но через некоторое время за собакой пришли хозяева и потребовали вернуть питомца. Новая владелица таксы сделать это отказалась, и тогда за собакой пришел уже пристав - предыдущие хозяева обратились в суд.

Представителю власти женщина сказала, что привязалась к таксе и не желает с ней расставаться, но когда узнала о штрафе в 5 тысяч рублей за неподчинение суду, отдала собаку.