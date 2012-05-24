Обзор московской прессы: 24 мая

Государство и аэропорт «Домодедово» договорились о строительстве новой взлетно-посадочной полосы. Как стало известно «Ведомостям», владельцы аэропорта подарят государству землю, а само «Домодедово» и правительство потратят по 14 млрд руб. на строительство полосы. Таким образом, альтернативного оператора в «Домодедово» не появится. «Ведомости»

Минтранс выбрал схему консолидации московских аэропортов и решения проблемы финансирования их аэродромных комплексов. Министерство предлагает создать новую госкомпанию, которой будут переданы госдоли в Шереметьево и Внуково, а также взлетно-посадочные полосы этих аэропортов и частного Домодедово. Компания с уставным капиталом 200 млрд руб. сможет привлекать банковское финансирование под развитие инфраструктуры аэропортов, а в перспективе — частных инвесторов. Юристы и эксперты считают проект реалистичным, но невыгодным для Домодедово. «Коммерсантъ»

Столичный департамент СМИ и рекламы поддержал операторов наружной рекламы. В Госдуму внесены разработанные чиновниками поправки к закону "О рекламе", увеличивающие, в частности, срок действия договоров на установку и эксплуатацию конструкций с нынешних 5 до 15 лет. У владельцев подавляющего большинства из 91,5 тыс. рекламоносителей эти договоры заканчиваются в следующем году, и отрасль неизбежно ждут массовые торги. «Коммерсантъ»

На Троекуровском кладбище на западе Москвы у МКАД уже в следующем году будет открыт участок для захоронения известных людей. В дальнейшем такое же специализированное кладбище может появиться в Московской области. Об этом «Известиям» сообщила Анна Сергеева, сотрудник пресс-службы департамента торговли и услуг. «Известия»

Столичное правительство начинает сбор заявок от пользователей, желающих участвовать в эксперименте по мониторингу качества мобильной связи. Мэрия разработала программное обеспечение, автоматически фиксирующее слабый сигнал, обрывы звонков и посторонние шумы. Эту программу установят на смартфоны участников эксперимента. «Известия»

Варшавское, Каширское и Ленинградское шоссе панируют отремонтировать раньше намеченного срока. Реконструкция трасс должна завершиться уже к концу текущего года. Об этом сообщил заммэра Марат Хуснуллин. Он сказал также, что на работах удалось существенно сэкономить, но на качестве дорог это не отразится. «Известия»

В парках столицы будут работать тренеры по пинг-понгу, скейту и роликам – такое предложение внес в Мосгордуму председатель комиссии по культур Евгений Герасимов. Выполнение проекта во всех 14 парках культуры и отдыха Москвы будет обходиться в 17 млн рублей ежегодно. Не все эксперты одобряют инициативу. Они утверждают, что на такие цели не стоит тратить бюджетных средств – за обучение уличным видам спорта горожане могут платить сами. «Известия»

«Мобильная приемная правительства Москвы» в ближайшее время начнет принимать жалобы москвичей на самовольное ограждение публичных парковочных мест. Об этом «Известиям» сообщила представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Елена Новикова. По ее словам, мэрия уже получает многочисленные обращения от москвичей по горячей линии Центра мониторинга общественного мнения с требованием оперативно убирать цепи, столбики и шлагбаумы, а также штрафовать нарушителей. «Известия»

Инициативная группа муниципальных депутатов Москвы намерена добиваться создания в каждом округе собственной окружной Думы. Новый орган будет контролировать префектуры, разрабатывать правовые акты и вносить предложения в Мосгордуму. С этим проектом депутаты обратятся к мэру столицы Сергею Собянину. Источник «МН» в правительстве города подтверждает – подобные проекты обсуждаются. «Московские новости»

Москва не намерена отказываться от права штрафовать за игру в карты во дворах на деньги, парковку в пределах охраняемых зеленых зон и выращивание животных ради шкур и мяса. Городская прокуратура, напротив, указывает, что эти нормы дублируются в федеральном законодательстве. Некоторые региональные нормы вредны и позволяют уйти от ответственности по УК, считают правозащитники. «Московские новости»