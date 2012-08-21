РЖД хочет вернуть себе право штрафовать "зайцев" в электричках

ИТАР-ТАСС

ОАО "Российские железные дороги" планирует вернуть себе право штрафовать безбилетников в пригородных поездах.

В настоящий момент выписать штраф "зайцам" в электричках могут только сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Как отметил в своем блоге президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, данный вопрос при поддержке Минтранса компания планирует согласовать с правительством РФ.

Ранее Якунин заявил, что из-за безбилетников, ездящих в электричках, бюджет компаний-перевозчиков ежегодно теряет около четырех миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы закупить 50 электропоездов, если средняя стоимость одной электрички составит 80 миллионов рублей.



Добавим, что по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 63% респондентов не считают зазорным путешествие в электричке без билета.