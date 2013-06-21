За стоянку на трассах водителей фур оштрафуют на 1,5 тысячи рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья придумали новый способ борьбы с несанкционированными стоянками грузовиков на трассах. На головных участках автомагистралей установят дорожные знаки, запрещающие парковку фур.

Штраф за остановку под знаком составляет 1,5 тысячи рублей. При этом просто за стоянку на магистралях вне специально отведенных мест штрафуют на 100 рублей.

В настоящее время федеральные службы уже начали установку знаков. Так, на трассе М-2 "Крым" появилось 19 знаков, на трассе М-4 "Дон" - 12 знаков, на М-9 "Балтия" - 8 знаков. Кроме того, вокруг них ставят мобильные комплексы фотовидеофиксации.

Как сообщает пресс-служба областного Минтранса, с середины мая на этих трех трассах постоянно фиксируются массовые скопления грузовых автомобилей перед въездом на МКАД. Выстраиваясь друг за другом, грузовики ожидают разрешенного времени - с 22.00 до 6.00.

При этом на территории Подмосковья действуют благоустроенные стоянки на 3 тысячи машино-мест. Также в ближайшей перспективе запланирован ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса на 300 машино-мест в районе 50 километра автодороги М-10 "Россия". С интерактивной картой существующих автостоянок для грузовиков можно ознакомиться на сайте регионального министерства.