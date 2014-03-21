В ходе рейда в ЮВАО задержаны 10 нелегальных таксистов

Фото: ИТАР-ТАСС

В период с 18 по 20 марта в ЮВАО задержали 10 нелегальных таксистов, передает пресс-служба столичного главка МВД.

На всех нарушителей были составлены протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии". Максимальная сумма штрафа, который придется заплатить водителям, составляет 5 тысяч рублей.

Отметим, в Госдуме рассматривают закон, ужесточающий ответственность за нелегальные перевозки. Авторы документа хотят поднять штраф с 5 до 30 тысяч рублей и лишать нарушителей права управлять автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.

С июля 2012 года владельцы таксомоторов должны в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. Отметим, что сейчас в Москве сейчас работают более 30 тысяч легальных такси. По словам экспертов, это в пять раз больше, чем полтора года назад.

Недавно для московских такси установили еще одно требование – 1 июля 2013 года вступил в силу городской закон, обязывающий легковые такси "иметь желтую цветовую гамму кузова".