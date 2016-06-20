Контрабанда животных в Шереметьеве не превышает двух процентов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Нелегальная перевозка животных в аэропорту Шереметьево не превышает одного–двух процентов от общего количества случаев контрабанды, ссылается Агентство "Москва" на главу отдела дознания таможни Сергея Долгова.

"У нас такие случаи редки. Живая контрабанда в Шереметьево составляет не более 1–2 процентов от общего числа случаев контрабанды", – подчеркнул таможенник.

По его словам, с начала года по май было возбуждено 1 тысяча 644 административных дела за провоз контрабанды. По полутора тысяче из них наказание назначили. Суммарно контрабандистов оштрафовали на 168 миллионов 467 тысяч рублей.

В прошлом году было возбуждено 1 тысяча 260 дел об административных правонарушениях. При этом в 14 случаях были возбуждены уголовные дела. Из них один случай – контрабанда наркотических средств, 10 случаев уклонения от уплаты таможенных платежей и три случая контрабанды наличных денег.