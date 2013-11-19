Роспотребнадзор оштрафовал Внуково за нарушение санитарных норм

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор оштрафовал международный аэропорт Внуково за нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"На юридическое лицо ООО "Международный аэропорт Внуково" вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба столичного надзорного органа.

Кроме того, директор по производству аэропорта оштрафован на 3 тысячи рублей.

Согласно сообщению, на территории аэропорта хранились просроченные лекарства, а также препараты, не входящие в состав аптечки для оказания первой помощи.

Кроме того, искусственное освещение на рабочих местах операторов РУДБТ в багажном отделении, входах в МАВ,посадочной галерее и на территории таможенного контроля не соответствуют гигиеническим нормативам. При этом отработанные ртутьсодержащие лампы, являющиеся отходами I класса опасности, хранились вне специальной тары непосредственно на полу.

Отметим, что плановая проверка в аэропорту Внуково была проведена октябре 2013 года.