Прокуратура оштрафовала москвича, устроившего дебош в самолете

Фото: M24.ru

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура оштрафовала жителя столицы, который устроил пьяный дебош в самолете рейса Москва – Иркутск.

Согласно материалам дела, 1 августа 2013 года Владимир Клюзко, находясь на борту самолета, "вел себя вызывающе" и "провоцировал конфликт с другими пассажирами".

Когда командир судна принял решение снять пассажира с рейса. Вместе с Клюзко сошли и двое его друзей, при выходе из самолета один из них сказал "тогда проверяйте салон". По сообщению прокуратуры, эти слова были приняты "как акт незаконного вмешательства, свидетельствующий об угрозе безопасности полета".

Спецслужбы проверили салон и багаж, пассажиров перевели обратно в здание аэропорта. Никаких предметов, угрожающих полету, обнаружено не было.

За дебош и появление в общественном месте Клюзко был оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Кроме того, были оштрафованы и сотрудники аэропорта – за нарушения в ходе дополнительного осмотра багажа и за несерьезное отношение к угрозе незаконного вмешательства.

Ранее был оштрафован дебошир с рейса Москва — Пхукет. Он выплатит компании "Аэрофлот" порядка 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел 2 февраля на борту авиалайнера Airbus A330-300. Хулиган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двух пассажиров и проигнорировал письменное предупреждение командира воздушного судна.