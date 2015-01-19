Административные нарушения предлагают поделить по степени тяжести

Госдума обсудит новую редакцию КОАПа

Госдума обсудит новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, где введут три категории деяний, передает телеканал "Москва 24".

Нарушения предлагается разделить на грубые, значительные и менее значительные. Согласно этой классификации будет определяться и наказание. Минимальный штраф для граждан планируется установить в 500 рублей, максимальный - в сто тысяч рублей.

Помимо традиционных штрафов, предлагается ввести исправительные работы, запрет на посещение определенных общественных мест, а для авиадебоширов – полет на самолетах.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на члена рабочей группы и замглавы профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрия Вяткина, разделение нарушений будет определяться исходя из степени угрозы общественной безопасности от совершенного проступка.

"Например, к грубым (правонарушениям) относится деяние, которое создает угрозу жизни или здоровью людей, национальной безопасности, опасность наступления радиационной аварии, техногенной катастрофы, возникновение эпидемии, заражения, угрозу наступления существенных вредных последствий", - пояснил Вяткин.

Еще один член рабочей группы, директор института проблем административно-правового регулирования НИУ "Высшая школа экономики" Вячеслав Витушкин добавил, что регионам дадут право выносить наказание только за незначительные нарушения - штрафы и предупреждения. Остальное будет рассматриваться на федеральном уровне.

Отметим, что при досрочной уплате штрафов планируется ввести скидки, которые скоро могут заработать для водителей-нарушителей. Принять поправки в КоАП депутаты планируют в течение 2015 года.