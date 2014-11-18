Лишенные водительских прав водители должны будут оплатить штрафы и сдать экзамен

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Водитель, лишенный водительских прав, должен будет подтвердить знания правил дорожного движения на экзамене, а также погасить все задолженности по штрафам. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

"Это связано с тем, что, к сожалению, на сегодняшний день у нас довольно большое количество граждан не исполняют установленные законом обязанности по добровольной уплате штрафов", - сказал Кузин, добавив, что теперь "это одно из условий возврата прав".

По его словам, водитель, лишенный водительских прав, должен будет подтвердить на экзамене знания правил дорожного движения. Тем же, кто был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, или отказавшимся от медосвидетельствования, будет необходимо пройти обязательное медицинское обследование.

Кузин также рассказал, что автовладельцам с 15 ноября обязаны вернуть снятые за правонарушения автомобильные госномера.

"Мы подготовили и разослали разъяснения на места, что в случае обращения гражданина после 15 числа по возврату регистрационного знака его должны вернуть по первому требованию", - сказал Кузин.

При этом даже если водитель не устранил причину запрета эксплуатации автомашины, то госномера все равно обязаны вернуть.

Напомним, с 15 ноября вступили в силу поправки в кодекс России об административных правонарушениях. Большая их часть касается владельцев автомобилей.

Например, теперь за сокрытие номерного знака можно получить не только штраф, но и лишиться прав.

Кроме того, с 15 ноября отменяют правило административного ареста из-за просроченных штрафов. Раньше из-за неоплаченного долга автовладельца могли заключить под стражу на 15 суток. Эксперты пришли к выводу, что эта мера является слишком жесткой. Поэтому теперь забывчивым водителям будет грозить только материальное взыскание.