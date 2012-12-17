"РГ": объявлен старт олимпиады "Стань журналистом-2013"

Фото: Москва 24

"Российская газета" и журфак МГУ объявляют о старте олимпиады "Стань журналистом-2013"

До 21 января включительно принимаются письменные работы от тех, кто мечтает стать студентом журфака ведущего вуза страны — МГУ им. Ломоносова. В этом году конкурс, который "Российская газета" проводит вместе с журфаком МГУ и "Радио России", проходит уже в седьмой раз. Участникам нужно написать эссе на одну из предложенных тем и разместить ее в своем личном кабинете на портале lomonosov.msu.ru — официальном сайте олимпиады "Ломоносов", частью которой является конкурс. О том, что нового ждет его участников, "Российской газете" рассказала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Судьи поддерживают идею принятия нового Уголовного кодекса

В Москве открылся седьмой Всероссийский съезд судей, на котором будет утвержден новый кодекс судейской этики. Также среди ключевых вопросов — смягчение уголовной политики. Накануне председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил не судить строго за преступления небольшой тяжести, совершенные впервые. По его мнению, за них достаточно административного наказания. Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников счел предложение вполне обсуждаемым. "Я против того, чтобы криминализовать все и вся, у нас неотвратимость наказания должна работать, но если есть возможность и для общества это не будет опасным перевести в административную плоскость некоторые нетяжкие преступления, особенно совершенные впервые, я — за", — сказал Крашенинников.

Наркобароны лишатся имущества

По инициативе Госнаркоконтроля правительство России намерено внести в Госдуму законопроект, который предложит понизить порог размера отмываемых денежных средств с шести миллионов рублей до 600 тысяч. Об этом заявил глава ведомства Виктор Иванов. Он также предложил конфисковывать все имущество арестованных наркобаронов, если они не смогут доказать легитимность его приобретения. Руководство наркополиции также предлагает на реабилитацию наркоманов расходовать деньги, конфискованные у наркоторговцев. Напомним, с 1 января будущего года вводится пожизненное лишение свободы за торговлю наркотиками в особо крупных размерах.

Предложен серьезный штраф за проезд грузовиков по "запретным" дорогам

В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает увеличение штрафов для водителей грузовиков, нарушающих ограничения на въезд в зону Третьего транспортного кольца Москвы или на МКАД. За это предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей. А если водители фур при этом попали в аварию или образовали пробку, то они могут быть лишены прав. Однако, как рассказала "РГ" пресс-секретарь Центра организации дорожного движения департамента транспорта Москвы Анастасия Калинина, владельцы фур могут попытаться получить пропуск в "запретную" зону. Это можно сделать в том случае, если удастся доказать городу, что машина работает в целях обеспечения непрерывного технологического цикла предприятия и жизнедеятельности города, а также потребностей населения.

В следующем году автомобили могут подешеветь

Эксперты зафиксировали снижение спроса на новые автомобили к концу 2012 года. У некоторых дилеров запас непроданных машин достигает полугодовых объемов. Причиной затоваривания у некоторых дилеров могло стать введение утилизационного сбора с 1 сентября 2012 года, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. Однако, по его мнению, нельзя говорить о том, что в следующем году возможен дефицит автомобилей и рост цен на них. Скорее наоборот. "Объем продаж новых автомобилей остается достаточно высоким, на докризисном уровне. В результате увеличивается конкуренция между дилерами. Поэтому вполне можно ожидать даже снижения цен или их фиксации по ряду марок автомобилей", - отмечает он.

Светлана Дружинина завершила съемки фильма "Два рыцаря, или Охота на принцессу"

После премьерного показа новой киноленты из цикла "Тайны дворцовых переворотов" Светлана Дружинина рассказала зрителям и корреспонденту "РГ" о фильме и о том, каким она видит будущее России. "Естественно, каждый государь хотел выглядеть лучше в глазах потомков, чем был на самом деле, и пытался "подтереть" историю. Вот эти белые, "подтертые" пятна истории и есть вожделенный холст для художника. Перед вами пустое пространство, через которое вы должны проложить мостик, - объяснила Дружинина. - И если вы честно все отработали, тогда вы понимаете, что нами руководят человеческие законы и двигают общечеловеческие мотивы. Тогда вы начинаете лучше понимать современность".

Другие материалы "Российской газеты"