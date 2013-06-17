Более 75 тысяч нарушений миграционных законов выявлено за 2013 год

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам работы за пять месяцев 2013 года сотрудники ФМС пресекли около 75 тысяч административных нарушений миграционных законов.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы со ссылкой на главу УФМС по Москве Ольгу Кириллову, сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 603,8 миллиона рублей, за аналогичный период 2012 года – 559 миллионов.

Кроме того, Кириллова заявила о том, что иностранцы будут выдворяться за пределы России за двукратное нарушение российских законов. По ее словам, въезд закрыт уже 13 тысячам мигрантов.