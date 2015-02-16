Курившего на вокзале пассажира оштрафовали на 34 тысячи рублей

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Гражданина Китая, курившего на вокзале в Забайкальском крае, оштрафовали на 34 тысячи рублей, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

4 января этого года мужчину попытались привлечь к ответственности за курение, а он попытался дать взятку – тысячу рублей – полицейскому.

Страж порядка отказался и привлек нарушителя к ответственности уже по другой статье – покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд оштрафовал гражданина Китая на 33 тысячи рублей, взятка была конфискована в пользу государства.