Чиновницу оштрафовали за сожжение щенка на 50 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Чиновницу из Кировской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за сожжение щенка, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 27 ноября прошлого года глава Созимского сельского поселения, находясь в котельной, бросила щенка дворовой породы в топку котла.

В отношении нее было заведено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным", которое предполагает штраф до 80 тысяч рублей.

Сама чиновница уверяла, что ее оклеветали и в действительности преступления не было. Добавим, что в силу приговор пока не вступил.