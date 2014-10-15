Госдума ужесточает наказание за незаконный оборот взрывчатых веществ

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, "незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" будут караться тюремным заключением до 6 лет лет (сейчас - до 5 лет), для группы лиц, совершивших преступление по предварительному сговору, максимальный срок лишения свободы составит 8 лет (вместо 6 лет), для участников организованной группы - 12 лет (сейчас - до 8 лет).

В Уголовный кодекс также предлагается ввести статью "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается установить штрафы за распространение сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для граждан предусмотрены санкции в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также вводится запрет на распространение таких сведений в СМИ и интернете.