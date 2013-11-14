Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 17:44

Безопасность

Мосгортранс оштрафован судом за отсутствие сдачи у водителя

Фото: ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ГУП "Мосгортранс" за отсутствие сдачи у водителя общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, водитель потребовал у пассажира, пытавшегося оплатить проезд, мелкие купюры. При этом у сотрудника Мосгортранса должна быть разменная монета, что указано в "Уставе автомобильного транспорта" и в Гражданском кодексе.

Роспотребнадзор указывает и на пакт о правилах расчета с населением: "директор предприятия либо его заместитель, дежурный администратор, обязан обеспечить кассира разменной монетой и купюрами".

Максимальный штраф по статье КоАП, который может выплатить ГУП "Мосгортранс", составляет 20 тысяч рублей.

