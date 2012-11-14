Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2012, 18:22

Безопасность

За 4 месяца ГИБДД с помощью видеокамер собрала 1 млрд рублей штрафов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная Госавтоинспекция с помощью фотовидеофиксации зафиксировала 2,5 миллиона нарушений на сумму в один миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

Всего с начала 2012 года было зафиксировано более 3 миллионов нарушений ПДД, из которых 2,6 миллиона – превышение скорости на 20-40 километров в час. На втором месте – выезд на полосу для общественного транспорта (424848 нарушений).

Помимо июльского повышения штрафов в несколько раз, власти Подмосковья хотят увеличить штраф за езду по обочине с пятисот до тысяч рублей. Также в Мосгордуме предлагают ввести штраф в пять тысяч рублей за стоянку без номеров на платной парковке, а в Госдуму внесен законопроект, определяющий штраф в 50 тысяч рублей для водителей, покинувших место ДТП.

Сюжет: Камеры на дорогах
штрафы камеры пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика