Четыре стройфирмы заплатят за погибшего рабочего

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Четыре компании-подрядчика оштрафованы на 196 тысяч рублей за нарушения на объекте, где 2 июня 2014 года погиб рабочий, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как показала проверка, погибшего не устроили официально, а о его смерти никто не сообщил в прокуратуру, как того требует закон. Также инспекторы обнаружили на стройке многочисленные нарушения: работники находились на объекте без средств защиты, при этом постоянный контроль исправности техники и оборудования никто не вел.

В отношении подрядчиков были заведены дела по статьям КоАП "Нарушение законодательства о труде и об охране труда". Кроме того, прокурор возбудил два дела по статье КоАП "Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина", которые направлены в ФМС.

Также в адрес гендиректора компании, нанимавшей субподрядчиков, было внесено представление об устранении нарушений закона в области охраны труда.