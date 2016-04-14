Регионам придется пересмотреть тарифы на эвакуацию машин

Фото: m24.ru

Региональным властям придется пересмотреть тарифы на эвакуацию автомобилей, передает Агентство "Москва". Правительство уже поддержало соответствующий законопроект. Регионы скорректируют цены в соответствии с единой методикой Федеральной службы по тарифам (ФСТ). Единые правила определения стоимости эвакуации автомобилей могут вступить в силу с 1 сентября 2016 года.

На сегодня эвакуация легкового автомобиля может достигать семи тысяч рублей. Чаще всего машины перемещают из-за неправильной парковки. При этом, по данным газеты "Коммерсантъ", региональные власти устанавливают тарифы на эвакуацию самостоятельно, без каких-либо методик.

Ранее в профильном комитете Госдумы одобрили поправки, регламентирующие перечень средств, которыми осуществляется задержание транспортного средства. В частности, уточняется механизм использования блокираторов при задержании машин. По мнению авторов законопроекта, он поможет создать правоприменительную практику по вопросу установления размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Предполагается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании нижней палаты парламента 22 апреля 2016 года.