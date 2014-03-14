Нелегальным таксистам грозит лишение прав и штрафы до 30 тысяч рублей

Фото: M24.ru

Госдума планирует увеличить штрафы для нелегальных таксистов в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей. Кроме того, за повторное нарушение их будут лишать водительских прав.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте Думы, отбирать права у нарушителей будут на срок от 3 до 6 месяцев. В настоящее время закон находится на стадии рассмотрения.

Напомним, с июля 2012 года владельцы таксомоторов должны в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. Отметим, что в Москве сейчас работают более 30 тысяч легальных такси. По словам экспертов, это в пять раз больше, чем полтора года назад.

Недавно для московских такси установили еще одно требование – 1 июля 2013 года вступил в силу городской закон, обязывающий легковые такси "иметь желтую цветовую гамму кузова".

